استدعاء نانسي عجرم والتحقيق مجددا مع زوجها في واقعة "القتيل"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أصدرت القاضية غادة عون قرارات جديدة في قضية حادثة منزل نانسي عجرم و المتعلقة بقتل المقتحم على يد فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد الماضي، و ذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم، حيث قررت القاضية ما يلي:

التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل و المدعي عليه و العمال في منزل المدعى عليه، سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

التحقيق من موضوع اصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع الى أقوالها بهذا الخصوص و عرضها على طبيب شرعي.

الكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما اذا كان المغدور قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجدداً.