غادة رجب تتزوج شاعراً كرّمه السيسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط باقة من نجمات الوسط الفني، احتفلت المطربة المصرية غادة رجب بزفافها من الشاعر عبدالله حسن الذي اشتهر بكلمات عدد من الأغنيات الوطنية، والتي حاز من أجلها تكريمات عدة، أبرزها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن بين نجمات الحفل ميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي، بالإضافة إلى الإعلامية والفنانة بوسي شلبي التي نشرت صور عدة للحفل على حسابها على «إنستغرام»، مهنئة غادة بـ«بنحبك يا أحلى عروسة»، وغيرها من الكلمات التي أرفقتها بالصور.

يشار إلى أن غادة رجب هي ابنة الموسيقار الدكتور رضا رجب، ودخلت الوسط الغنائي منذ سن مبكرة. أما الشاعر عبدالله حسن، فاشتهر بعدد من قصائده التي قدمت في مناسبات وطنية عدة، من بينها عيد الشرطة في عام 2015، وهي قصيدة «احترامي» التي أهداها لأمهات الشهداء، ووصف تقدير السيسي له بتلك المناسبة بأنه لحظة تاريخية في حياته.

