ذات الـ 117 عاماً.. من مولودة غير مكتملة إلى أكبر مُعمر على الأرض

المصدر: طوكيو - رويترز

احتفظت اليابانية كين تاناكا برقمها القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر شخص مُعمر في العالم باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 في دار للرعاية بفوكوكا في جنوب اليابان.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه تأكد في العام الماضي أن تاناكا هي أكبر مُعمر على وجه الأرض ببلوغها عمر 116 عاماً و66 يوماً في التاسع من مارس الماضي.

وأضافت أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو في عام 1903، وتزوجت من هايديو تاناكا في عام 1922. وأنجبت المرأة وزوجها أربعة أطفال، بالإضافة إلى طفل خامس بالتبني.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة تي.في.كيو المحلية تاناكا وهي تحتفل بعيد ميلادها اليوم في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها.

وأخذت تاناكا، التي ولدت في الثاني من يناير قضمة من الكعكة الكبيرة لعيد ميلادها. وقالت بعدها وهي تبتسم: «لذيذة. أريد المزيد».

