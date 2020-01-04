مصادر مقربة من محمد منير: «الكينج» بخير

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

أكدت مصادر مقرّبة من عائلة النجم المصري محمد منير تحسن الحالة الصحية للفنان الذي يلقبه جمهوره بـ«الكينج»، مضيفة أنه حالياً أفضل كثيراً من ليلة رأس السنة التي داهمته فيها آلام مبرحة أجبرته على الاعتذار عن حفله الغنائي بالقطامية في العاصمة القاهرة، ما تسبب في حالة حزن لجمهوره، والذي وعده منير بحفل آخر، في تغريدة كتبها على صفحته بموقع «تويتر» وقال فيها: «جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله.. ونظراً لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء، كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال».

وانتشرت صور ظهر فيها منير مع عائلته، وبدا بصحة جيدة وكان في وضع وقوف على قدميه بعد أن كان الفترة الماضية لا يبرح كرسيه، وأحيا آخر حفلين له وهو جالس على كرسي خاص بسبب تأثره بمشكلات صحية في الحوض والساقين.