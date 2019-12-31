"غوغل" تنفي تعاونها مع بدرية طلبة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

نفت شركة جوجل ما تردد عن الاستعانة بالفنانة المصرية بدرية طلبة في التسجيل الصوتي لخرائط جوجل، وأضافت الشركة العالمية على حسابها الرسمي في "تويتر": "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت".

كما نشر الحساب جملة "وده حصل هاو ماتش أوكلوك" التي اشتهرت بها بدرية طلبة في فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد مكي.

وكان خبر استعانة بجوجل بصوت بدرية طلبة قد لاقى أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستحوذ على اهتمام العديد من المواقع الإخبارية العربية.