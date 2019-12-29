سمية الخشاب في دمشق «الغالية على قلبها».. لهذا السبب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت الفنانة والمطربة سمية الخشاب العاصمة السورية دمشق لتصوير أغنيتها الجديدة «عربية أنا» التي تدعم المرأة.

وقالت النجمة المصرية خلال مؤتمر صحافي بأحد الفنادق في دمشق إن أغنيتها الجديدة هدفها دعم المرأة العربية ومناصرتها وإبراز قوتها وجمالها، بعد النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة «بتستقوى» التي تدعم المرأة العربية أيضاً.

وأشارت إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تأخر إنجاز التصوير؛ لكنها كانت فرصة للتجول في مدينة غالية على قلبها، مؤكدة سعادتها بمسلسلات البيئة الشامية إذا عُرض عليها العمل فيها، وألا تواجه أي مشكلة بالتكلم بأي لهجة عربية.

وحول سبب اختيارها سورية لتصوير أغنيتها الجديدة؛ أوضحت أن فيها أماكن جميلة ومتنوعة تناسب فكرة الأغنية.