وفاة عصمت محمود.. صديقة أبطال "الوسادة الخالية" و"لوعة الحب" و"ثورة البنات"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

توفيت صباح اليوم الفنانة المصرية عصمت محمود عن عمر يناهز 82 عاما. وفق ما أفاد موقع العربية ومواقع إخبارية مصرية. عصمت محمود من مواليد عام 1937، وهي إحدى الفنانات اللاتي اشتهرن منذ أواخر الخمسينيات بتقديم أدوار صديقة البطلة التقليدية الطامحة في الزواج، ومع ذلك لم تنل الشهرة بالقدر الكبير.

تخرجت عصمت محمود فى معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعا إلى السينما وظهرت بدور صغير في فيلم "الوسادة الخالية" بطولة عبدالحليم حافظ ولبنى عبدالعزيز عام 1957.

ومن أشهر الأفلام التي قدمتها "باب الحديد" مع هند رستم، و"لوعة الحب" مع شادية، و"ثورة البنات" مع نادية لطفي، و"لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، و"أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر، وفي المسرح تألقت بدور المضيفة الإيطالية في "مطار الحب" مع شاهيناز صقال. يذكر أن آخر أعمالها "فرقة ناجي عطا الله" مع الفنان عادل إمام قبل 7 سنوات.