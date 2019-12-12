بالصور.. محمد الشرنوبي يخطب مديرة أعمال أنغام

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

في مفاجأة للوسط للفني،احتفل الفنان المصري، محمد الشرنوبي، بخطوبته من راندا رياض، مديرة أعمال النجمة العربية، أنغام. ونشر الشرنوبي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها الأمر، ونشر صوراً من حفل الخطوبة العائلي.

خطوبة الشرنوبي، تأتي بعد مرور أشهر قليلة على انفصاله عن الفنانة المصرية، سارة الطباخ، مديرة أعماله السابقة، بعد خلافات كبيرة بينهما. وكتب الشرنوبي على صفحته على «تويتر»: رسمياً خطوبة الفنان محمد الشرنوبي، نتمنى لهم السعادة الدائمة والتوفيق يارب.

يشار إلى أن الشرنوبي قد أعلن انفصاله منذ أشهر عدة عن سارة الطباخ، بعدما تردد أنها تهدده بالسجن بسبب العقد المبرم بينهما، كما كشف أن فارق السن الكبير، وعدم رضا والده عن ارتباطه بها، سبب عدم استمرار علاقتهما.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارها بمنع محمد الشرنوبي من الغناء، بسبب نزاع قائم بينه وبين المنتجة، وخطيبته السابقة، سارة الطباخ.