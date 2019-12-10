في عيد ميلادها ال 55.. شريهان "تريند" في السعودية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة شريهان مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بعد يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها ال55. ونشرت شيريهان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل والصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها جديدة، وظهرت شيريهان بإطلالة انيقة بفستان باللون البيج الفاتح المطرز بالورود الصغير والذي أعطاها اناقة وشياكة للفستان، واعتمدت شريهان مجوهرات باللون السيلفر.و اختارت تسريحة شعر بسيطة وغير متكلفة وهي تسريحتها المعتادة من خلال اسدال شعرها الطويل الي جانب واحد من وجهها .

وكتبت شيريهان على الصورة "كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر .. أنا بجد مش لاقية كلام أعبر فيه عن حبي وتقديري وسعادتي .. قلبي بيشكركم شكرًا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي".