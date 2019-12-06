بالصور..هالة فاخر بلا حجاب..مغردون : على خطى صابرين وشهيرة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

فاجأت المذيعة إنجي علي الجمهور بعد نشرها عبر حسابها على إنستغرام، صوراً تجمعها بحسن الرداد وهالة فاخر التي ظهرت من دون حجاب في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ظهور هالة فاخر في الصور بدون حجاب عرضها لانتقادات واسعة من جمهورها حيث تساءل البعض هل استغنت هالة عنه أم تستعين بشعر مستعار"باروكة".

وعلق الكثيرون بأن هالة فاخر تسير على خطى صابرين التي ارتدت الحجاب فترة ثم بدأت تظهر بالباروكة في أعمالها إلى أن أعلنت خلعها الحجاب تماماً، وهو ما فعلته هالة فاخر حيث ظهرت في أعمالها الأخيرة وهي ترتدي الباروكة، وتساءل بعض متابعيها هل ستكون الخطوة القادمة هي خلع الحجاب أم أنها خلعته فعلاً.