سمية الألفي تتراجع عن الاعتزال وتعود للفن بشكل مفاجئ

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلن الإعلامي المصري عمر الليثي، أن الفنانة سمية الألفي، قررت العودة إلى الفن مرة أخرى.

وقال عمرو الليثي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أبلغتني الفنانة الكبيرة سميه الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعه قويه للأمام، وقالت لي إنني استجبت لطلبك أن أعود للتمثيل مرة أخرى، وأنها قررت إنهاء عزلتها والعودى للوقوف أمام الكاميرات، وأنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس"، مضيفاً: "بهنيها علي هذا القرار".

يشار إلى أن الفنانة المصرية سمية الألفي من مواليد محافظة الشرقية عام 1953، وهي حاصلة على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة، وتزوجت الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه ابنهما الفنان أحمد الفيشاوي.

دخلت سمية الألفي مجال التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين، ومن أشهر أعمالها الفنية: "الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، علي بيه مظهر و40 حرامي، القرداتي، عندما يبكي الرجال، العطار والسبع بنات".