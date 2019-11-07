الشعراوي_فوق_ابوالنجا.. خالد أبو النجا يدخل على خط أسما منير

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

دخل الفنان خالد أبو النجا على خط الإعلامية أسما شريف منير التي طالها هجوم واسع النطاق بعدما انتقدت الشيخ محمد متولي الشعراوي، وسرعان ما تصدر اسم أبو النجا قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على "تويتر"، عبر وسم "#الشعراوي_فوق_ابوالنجا"، والذي تضمن في معظمه تعليقات غاضبة ومعادية لكلام وانتقادات أبو النجا للشيخ الشعراوي.

أسما وأبو النجا ليسوا أول من يتعرض للهجوم بسبب انتقاد الشعراوي، فمذ الثمانينيات تعرض مثقفون وكتاب إلى هجوم حاد في الصحف نظرا لانتقادهم آراء الشعراوي.

والشيخ محمد متولي الشعراوي، هو رجل دين مصري شهير عرف بتفسيره للقرآن الكريم، وقد نال شهرة واسعة في العالم الإسلامي، قبل أن يرحل في يونيو عام 1998، فيما لا تزال حلقاته ودروسه تبث في المحطات المصرية والعربية.