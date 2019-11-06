"اللي بعده".. أيقونة محيي إسماعيل تُغرقه في أفلام جديدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يدرس الفنان المصري محيي إسماعيل ، عدداً كبيراً من سيناريوهات الأفلام السينمائية، والإعلانات الجديدة، حيث انهالت عليه عروض عدة إثر عودته للأضواء مجدداً بعد تحقيق فيديو للقاء صحافي معه آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه جملة "إيه تاني" بطريقة تلقائية أثناء رده على سؤال بشأن فيلم الممر، وأيضاً بعد استضافته في إحدى القنوات التلفزيونية وقوله جملة "اللي بعده" بطريقة ظريفة لاقت إعجاب الجمهور .

وقال محيي إسماعيل في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه كان يهمه العمل مع نجوم فيلم "الكنز 2"، الذي شارك به مؤخراً وتم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي، مضيفاً: "المخرج شريف عرفة من المخرجين المميزين، والفيلم كان به مجموعة كبيرة من النجوم بينهم محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري".

وتابع: " كان يهمني أن أعمل معهم، شكرتهم كتير أوي.. اللي بعده"، بحسب تصريحاته للصحيفة.

وكان الفنان محيي إسماعيل ظهر في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة إم بي سي مصر، مؤخراً، ووصف نفسه بأنه "عبقري"، وقال إنه لا يسعى إلى الجوائز ولكن من المفروض أن الجوائز هي التي تسعى إليه.

يشار إلى أن الفنان محيي إسماعيل اشتهر بأداء الأدوار المركبة، ودرس الفلسفة والفنون المسرحية، ومن أشهر أفلامه "الأخوة الأعداء" مع نور الشريف وحسين فهمي ويحيى شاهين، كما شارك في أفلام "الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي".