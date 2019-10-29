عمروسعد ينفصل عن زوجته "الغامضة" شيماء فوزي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت شيماء فوزى زوجة النجم عمرو سعد انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر أكثر من 12 عاماً، ولايعرف كثيراً عن شيماء خاصة وأنها قليلة الظهور بل يصفها البعض بالغامضة.

وعلى مدى السنوات الماضية لم يتحدث عمرو سعد كثيراً عن زوجته وفي مرات نادرة نشر صورة لهما على انستغرام.

من جانبها كتبت شيماء فوزى عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستغرام": "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

بينما تجاهل عمرو، الأمر ولم يعلق عليه، بل على العكس قام بنشر صورة له بدا خلالها مبتسماً وسعيداً.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك في بطولته محمد لطفي وتايسون وروبي وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.