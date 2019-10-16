أحمد السقا يتفاعل مع #لبنان_يحترق.. بعَلَم بولينزيا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تفاعل النجم أحمد السقا أمس مع هاشتاغ: #لبنان_يحترق، داعياً: «اللهم أحفظ لبنان وشعبها».. لكن يبدو أن تفاعل بطل «أفريكانو» و«الجزيرة» و«تيمور وشفيقة» أخذ منحى آخر، بعدما انتبه كثيرون من المعلقين على تغريدة أحمد السقا، إلى أن «العلم الصغير» الذي أرفقه الفنان المصري بكلماته على حسابة بـ«تويتر» ليس للبنان، وإنما لمكان آخر.

وفي حين حاول روّاد لمواقع التواصل تنبيه الممثل المصري إلى أن العلم المرفق يعود إلى بولينزيا الفرنسية، أخذ آخرون الأمر على سبيل السخرية، معلنين محبتهم لمصر مع إرفاق أعلام بلدان أخرى، على سبيل المزاح، رغم مأساوية الحدث، والحرائق الملتهبة.