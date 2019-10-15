لبلبة: عادل إمام "بخير وزي القمر"

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أكدت الفنانة المصرية لبلبة أن «الزعيم» عادل إمام «بخير وزي القمر»، مشيرة إلى أنها التقته مؤخراً قبل مشاركتها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي اختتم فعالياته أمس.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن عادل إمام يستكمل تصوير مسلسل «فلانتينو»، داعية إلى عدم الاستماع للشائعات التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن سعادتها بحضورها في مدينة الإسكندرية ومشاركتها في تحكيم أفلام المهرجان.

وعن إمكانية مشاركتها في مسرحيات جديدة، قالت إنها لا تمانع شريطة العثور على عمل جيد، لافتة إلى أنه قد عرض عليها مسلسل لرمضان المقبل، ولكنها لم تقرأه بعد.