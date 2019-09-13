في كواليس زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.. دموع وهدية وضجة

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه من الفنانة الشابة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ورغم إحاطة العروسين الحفل بإطار من الخصوصية، إذ فضلا في البداية أن يكون الزفاف تقليدياً، بأحد الفنادق الفخمة على النيل وسط الأهل والأصدقاء والمعارف من الدرجة الأولى، إلا أن الحفل حظى باهتمام كبير، وحضره نخبة من أبرز الإعلاميين والنجوم.

وجاء في مقدمة الحضور، الفنانون كريم عبدالعزيز وأشرف عبدالباقي وأحمد عز وهشام ماجد وشيكو ومحمد عبدالرحمن وأكرم حسني وبيومي فؤاد وعمرو يوسف وويزو وطلعت زكريا ويوسف الشريف وماجد المصري وشريف منير وفتحي عبدالوهاب وشريف منير وروجينا وأشرف زكي، والفنانة إسعاد يونس، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي عمرو الليثي.

وأصيبت والدة هنا الزاهد بحالة بكاء هستيري في زفاف ابنتها، وتحول المشهد السعيد الى بكاء شديد بعد أن انخرطت شقيقات العروس مع والدتهن في توديع هنا لبيت الزوجية

وأهدى أكرم حسني أغنية خاصة للعريس أحمد فهمي بمناسبة الزفاف.

كما أثار دخول أحمد عز ضجة كبيرة بالحفل حيث التف حوله معظم المعازيم من أقارب العروسين طلباً للتصوير معه، ومصافحته ما أخل بإيقاع الحفل لدقائق.