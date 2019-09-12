تامر عاشور يكشف عن طلاقه في شهر العسل ويرتبط بـ "ملكة جمال الكون"

المصدر: القاهرة- نجلاء سليم

فاجأ المطرب والملحن المصري تامر عاشور جمهوره بإعلانه عن خبر خطبته لملكة جمال الكون، المصرية دارين حلمي، وأقام عاشور حفل خطوبة اقتصر على الأهل والأصدقاء بمنزل العروس.

والعروس هي دارين حلمي دارين ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019،

ونشر تامر على صفحته بـ«إنستغرام» صور الخطوبة.

والغريب في قصة تامر عاشور أنه رزق في شهر فبراير الماضي بطفلة من زوجته الأولى واطلق على البنت اسم أيام، وهو اسم البومه الجديد، وسرعان ما أعلن خطوبته من ملكة جمال الكون. وأكد تامر انه انفصل عن زوجته الأولى، رسمياً، في شهر العسل الذي قضياه ببعض الدول الأوروبية.

ورغم ارتباط تامر بقصة حب طويلة مع زوجته الأولى، سمر أبوشقة، إلا انه كشف انه لم يتحمل الحياة الزوجية بينهما بعد الزواج بسبب اختلاف الطباع بينهما لدرجة لا يمكن فيها التفاهم او الاستمرار معها.

وحدث الطلاق بناءً على رغبة مشتركة، وتم الاتفاق على عدم الإعلان وقتها إلا بعد فترة، حتى لا تحدث مشكلات للزوجة.