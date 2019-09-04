الأمن المصري يلقي القبض على فنانة شعبية مصرية شهيرة!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

ألقت قوات الأمن المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على المطربة المصرية الشعبية الشهيرة بوسي، في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها، من جانب طليقها ومدير أعمالها السابق فطين

ووفق موقع "إرم" فقد جاءت الأحكام النهائية الصادرة ضد المطربة الشعبية بوسي، بعد تحريرها شيكات لطليقها تبين أنها دون رصيد، وعلى إثرها قام الأخير برفع دعاوى قضائية ضدها للحصول على حقوقه.

وأكدت محكمة جنح النزهة في جلساتها أن الفنانة بوسي أخلت باتفاقات قديمة بينها وبين طليقها حيث رفضت إعطاءه مبلغًا ماليًّا نظير عمله معها وهذا المبلغ يمثل نسبة عن إدارة أعمالها.

ويعرض للمطربة الشعبية بوسي، حاليًّا فيلم "أنت حبيبي وبس"، ويشاركها البطولة المطرب الشعبي محمود الليثي والفنان الكوميدي محمد ثروت، من إنتاج أحمد السبكي.