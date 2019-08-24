أحلام والجسمي وأصالة يغنون في "الطائف"

المصدر: الطائف - الإمارات اليوم

انطلقت أمس، أولى حفلات «ليالي الطائف» الغنائية، مع الفنان عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك.

وتنظم الحفلات ضمن فعاليات «موسم الطائف» من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعوية.

وتميز حفل الجوهر ومبارك بأجواء مميزة وحضور حاشد.

وتُستكمل سلسلة ليالي عكاظ الغنائية، مع النجم الإماراتي حسين الجسمي الليلة، ثم يستقبل جمهور «موسم الطائف» النجمة أصالة في 28 أغسطس الجاري، وتختتم الأمسيات مع النجمة أحلام يوم 30 أغسطس.

يشار إلى أن حفلات «ليالي الطائف» تنقل مباشرة على قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM.

