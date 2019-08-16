سعد لمجرد يعود للمغرب وأحضان الوالدين.. ويعلّق بـ 9 كلمات

المصدر: الرباط - الإمارات اليوم

«الله على راحة بين أحضان الوالدين.. اللهم لك الحمد».. بهذه الكلمات التسع أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد عودته إلى المغرب، ناشراً صورة تجمعه بوالديه في مدينة الرباط.

وبعد ساعات قليلة من طرحها، حظيت الصورة التي نشرها صاحب «انت معلم يا معلم» على حسابه على موقع «إنستغرام» بتفاعل كبير، لتنال ما يتجاوز الـ400 ألف إعجاب.

وانهالت التهاني على لمجرد، وطالبه معجبوه بأغنية جديدة تجمعه بوالديه اللذين نالا نصيباً كبيراً من تعليقات جمهور المطرب المغربي.

يشار إلى أن لمجرد كان محتجزاً في فرنسا منذ فترة، وكان يحاكم بتهمة "الاعتداء الجنسي» في قضية تعود إلى نهاية عام 2016.

ورجحت تقارير أن يكون المطرب المغربي قد حصل على تصريح مؤقت بمغادرة فرنسا، ولم ينل براءته بعدُ من القضية التي مازالت أمام القضاء الفرنسي.