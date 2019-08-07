أصالة تشاكس «خرّابة البيوت» أنغام بـ«نكته بايخه»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

كشفت المطربة أصالة نصري، بوستر أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «نكته بايخه»، وذلك تمهيداً لطرحها، ولكن اللافت أن الملصق الدعائي يشبه إلى حد كبير «البوستر» الخاص بألبوم الفنانة المصرية أنغام الأخير «حالة خاصة جداً»، إذ استخدمت الفنانة السورية الفكرة ذاتها، وكذلك وضعية التصوير ذاتها و«المايك» أيضاً.

وأثار «بوستر» أصالة تساؤلات حول تعمّدها الظهور بصورة مشابهة لأنغام. وردد بعض رواد مواقع التواصل أن أصالة تعمدت التشبه بأنغام نكايةً فيها، مشيرين إلى أنها استخدمت هذة الطريقة لمواصلة شنّ الحملات الموجّه منها على أنغام بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم المتزوج من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

مشكلة أنغام وأصالة، ووصف الأخيرة للأولى بأنها «خرّابة بيوت»، ورد أنغام عليها بأنها لم تكن صديقتها، وهي تدعي القرب منها كذباً، ليست الأزمة الأولى لأصالة في الفترة الأخيرة، إذ اشتبكت أصالة مع إليسا ووصفتها بالعنصرية بسبب تصريح الفنانة اللبنانية بضرورة عودة السوريين إلى بلادهم.

كما اشتبكت أصالة أيضاً مع أحلام منذ أيام بسبب الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي تعاني أزمة صحية.