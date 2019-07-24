"بلطجية" يعتدون على موسيقار مصري شهير في شقته!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف الموسيقار المصري حلمي بكر، عن تعرضه لإصابات بالغة نتيجة اقتحام "بلطجية" لشقته بتحريض من طليقته سماح عبدالرحمن.

وروى بكر تفاصيل الواقعة قائلًا: "فوجئت بها ومعها بلطجية يقتحمون عليَّ شقتي بمنطقة المهندسين ويعتدون عليَّ بالضرب".

وأضاف: "تعرضت لإصابات بالغة في مناطق متفرقة من جسدي، بينما قامت بتهشيم بعض محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالي"، ولفت إلى أنه قام على الفور بالتوجه إلى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر يحمل رقم 19715. واتهم الموسيقار المصري طليقته في المحضر، بمحاولة قتله، مستعينة بمجموعة من البلطجية.

يذكر أن حلمي بكر اشتهر باسم "شهريار الوسط الفني"، لتعدد زيجاته على مدار حياته، إذ تزوج 11 مرة آخرهن سماح القرشي التي أنجب منها ابنته الثانية.