عاصي الحلاني: انتفاخ وجهي من المرض وليس من البوتوكس

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف الفنان عاصي الحلاني عن معاناته من أزمة صحية، خضع على اثرها لأكثر من عملية جراحية، مصرحا أن الطبيب أبلغه بضرورة خضوعه لعملية لزرع العظم في قدمه وأنه لن يتمكن بعد ذلك من الوقوف لمدة شهر ونصف.

وتابع أنه تنقل حينها على كرسي متحرك بهدف العمل، وأن العملية الأولى لم تنجح فخضع لعمليتين جديدتين، ووصف المرحلة بأنها الأصعب في حياته وأنه كان يبكي عندما يكون بمفرده. ولفت خلال برنامج "عايشة شو" إلى أن انتفاخ وجهه في تلك المرحلة نتج عن تناوله دواء يحتوي على الكورتيزون لتخفيف الألم الذي كان يشعر به، وليس بسبب حقن البوتوكس.