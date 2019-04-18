خلاف كبير بين كارول سماحة وعائلة عبدالحليم حافظ

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

رغم اقتراب انطلاق حفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مسرح المنارة في القاهرة إلا انه لا زالت الخلافات تتصاعد بينها وبين أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لدرجة التهديد بإلغاء الحفل بسبب استخدام كارول بحفلها أغنيات للعندليب وتجسيد صورته بتقنية الهولوجرام.

وواجهت سماحة عاصفة من الهجوم من عائلة الفنان الراحل العندليب عبد الحليم حافظ.. منذ اعلانها أنها وذلك بحفلها المرتقب يوم غد 19 ابريل الجاري، حيث ستجسد العندليب بتقنية الهولوجرام وهو عبارة عن صور تجسيمية تعتمد على تقنية إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة في الفضاء المطلق، وتعتمد على الموجات الضوئية التي تتولى مسؤولية التصوير ثلاثي الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية.

وأشارت كارول في تصريحاتها أنها ستستخدم صوت العندليب ايضا بالحفل وستغني ديو فني بينها وبينه ما أزعج محبيه وعائلته بالتأكيد.. ووصل الامر لتحرير محاضر رسمية من عائلة العندليب لايقاف هذا الحفل بسبب الاعتراض على تجسيد عبد الحليم دون الرجوع والاستئذان من العائلة ..أو الاهتمام بوجود حقوق أدبية ومادية للورثة.

وقال محمد شبانه ابن شقيق عبدالحليم حافظ لـ"لامارات اليوم": أزعجنا بشده ما فعلته كارول سماحة وهي مفروض فنانة كبيرة.. لكن قيامها بتجسيد العندليب وغناء ديو لأهم واشهر اغنياته يعتبر انتهاكا لحقوق عائلته المادية والادبية، والاغرب ان هذا يحدث على مرأى ومسمع من كل الفنانين والمسؤولين وعلى أرض العندليب مصر.. دون وجود أي مشروعية لما يحدث .. ولهذا وجهنا انذارا لنقابة الموسيقيين لوقف هذه المهزلة ولكنها لم تستجب وكأننا نؤذن في مالطا.. وأضاف شبانه أن العائلة قررت تحرير محضر رسمي ضد ما يحدث..

وعن أهدافه من هذه المشكلات قال شبانه الموضوع له أكثر من شق الاول هو التعدى على حرمة عبد الحليم وتجسيده دون استشارة اسرته، والثاني هو غناء اغنياته بدون وجه حق وهي ملكية لاسرته.. والشق الاخير هو اننا عندما حاولنا الرجوع لهم ومخاطبتهم حاولوا عرض مبلغ زهيد جدا وهو 100 ألف جنيه .. وهذه اهانة لنا جميعا ولا يتناسب الرقم حتى مع أي نسبه من مبيعات الحفل.. وعموما سنحتكم للقضاء وفي انتظار تقديره للأمر ماديا ومعنويا.

وأكد مسؤولين عن حفل كارول سماحة أن موقفهم القانوني لا غبار عليه ولا يمكن مقاضاتهم من ورثة العندليب لأنهم تعاقدوا مع شركة "مزيكا" وهي الشركة المالكة لحقوق استغلال المصنفات الفنية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وهذا التعاقد يمنح شركة "مزيكا" الحق القانوني في استخدام أغاني العندليب لانها باختصار ورسميا الجهة المسئولة قانونيا عن الأغنيات و المالكة لها وليس الورثة.

وخرجت النجمة كارول سماحة منذ ساعات لتطمئن جمهورها و لتنفي شائعة إلغاء الحفل التي ترددت خلال الساعات الاخيرة على خلفية المشكلات مع ورثة عبد الحليم حافظ .. وغردت على صفحتها الرسمية بتويتر أن الحفل سيكون في موعده.. ولا صحة للالغاء.