اعتراف صادم من شيرين عبدالوهاب: حاولت الانتحار أكثر من مرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اشارت الفناة المصرية شيرين عبد الوهاب الى انها حاولت الانتحار أكثر من مرة لمرورها بظروف نفسية صعبة، مضيفة "ربنا يسامحني ويغفر لي، كانت تجربة صعبة وأتمنى ألا يفكر أي شخص في ذلك"، وقد أثار هذا الإعتراف صدمة واسعة عند جمهورها.

وأوضحت شيرين في لقاء تلفزيوني، على إحدى الفضائيات العربية، مساء امس، أنها تتناول أدوية مضادة للاكتئاب، قائلة إنها ذهبت للكثير من الأطباء النفسيين، حتى استقرت مع معالج أميركي الجنسية.

وتابعت "كنت أود الزواج من طبيب نفسي، وأنا أعتبر زوجي طبيبا نفسيا، في بداية زواجنا تخلصت من الأشياء السلبية وقررت أن ننسى كلمة خوف في حياتنا"، وتزوجت شيرين أخيرا من المغني المصري حسام حبيب.