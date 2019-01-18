رحيل الفنان المصري سعيد عبد الغني

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

غيب الموت صباح اليوم الفنان المصري سعيد عبد الغني، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكانت الحالة الصحية للفنان المصري، قد تدهورت حيث تعرض لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها لأحد المستشفيات العسكرية للعلاج.

وكان نجل الفنان أحمد سعيد عبد الغني صرح سابقا أن والده أصيب بالتهاب رئوي حاد، وتم نقله إلى العناية المركزة، مؤكداً أن الحالة حرجة للغاية ويبذل الأطباء جهوداً مضاعفة للسيطرة على المرض.

سعيد عبد الغني من مواليد 23 يناير في العام 1938 في قرية «نوسا البحر» بالدقهلية شمال مصر، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1958، واتجه للعمل في الصحافة، حيث التحق بصحيفة الأهرام وعمل بقسم الحوادث بها، وبطلب منه تم نقله للقسم الفني حيث تعرف على كبار الفنانين المصريين، وعشق الفن، واتجه للعمل فيه بجانب الصحافة.

وقدم سعيد عبد الغني نحو 190 عملا فنيا، وتنوعت أدواره ما بين الخير والشر والكوميديا والتراجيديا، ومن أشهر أفلامه «إحنا بتوع الأتوبيس»، و«مهمة في تل أبيب» «و الشطار» و«حبيبي دائما» و«السلخانة» و«التخشيبة» ومسلسلات «نصف ربيع الآخر»، و«القاهرة ترحب بكم»، و«الأفعى» و«شمس الأنصاري» و«الفرسان» و«الثعلب»، ورغم انخراطه في العمل الفني، فإنه لم يترك عمله الصحافي حتى مرضه الأخير، فهو المسؤول عن صفحة السينما في جريدة «الأهرام المسائي».

كما شنال سعيد عبد الغني وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون، كما حصل على جائزة «أفضل ممثل دور ثان» عن فيلم «أيام الغضب».

يذكر أن آخر أعمال الفنان كان مسلسل «ولاد السيدة»، الذي عرض عام 2015 للمخرج هاني إسماعيل، ومن تأليف مجدي الإبياري.