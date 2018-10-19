هل يصبح الفنان رامي عياش وزيراً؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تداولت بعض المواقع الإخبارية، معلومات عن تسمية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون للفنان رامي عياش ليكون وزيرا في الحكومة الجديدة التي مر ما يقارب خمسة اشهر على تأخر تشكيلها.

وقد رشح اسم الفنان عن المقعد الدرزي الثالث، مما شكل مفاجأة كبيرة لمحبيه، والبعض تفاءل بهذا الاختيار خصوصا ان الفنان رامي عياش معروف بأعماله الخيرية والانسانية وارائه التغيرية.

وقد سبق وان أعرب عياش في مقابلة تلفزيونية منذ عامين عن رغبته في تولي منصب وزير الثقافة، منتقدا اهمال القضية الفنية ورميها في النفايات في لبنان، ومؤكدا فخره بما يقدمه لبنان على صعيد الفن.