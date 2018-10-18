العثور على ممثلة عراقية قديرة فارقت الحياة وحيدة في منزلها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافت المنية الفنانة العراقية القدير فرجينا ياسين عن عمر ناهز 72 عاماً، ونعى "الملتقى الاذاعي والتلفزيوني" الممثلة الراحلة، بعد أن عثر عليها وحيدة في شقتها في منطقة زيونة الراقية في العاصمة بغداد.

وذكرت المصادر العراقية أن جار الراحلة عثر عليها ميتة، ولم يجد لها أقارب، فنقلها إلى مقبرة النجف حيث دفنت.

وفرجينيا ياسين، ممثلة عراقية بدأت مشوارها الفني عام 1964 مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، ثم انتقلت الى التمثيل الدرامي، وبعدها الى السينما، وشاركت بالعديد من الأعمال في التلفزيون العراقي.

يُذكر أن أخر أعمال الراحلة هو مسلسل "الدرس الأول" ومسلسل "ميم ميم" في عام 2012.