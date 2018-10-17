بالصور..هيفا وهبي واخواتها تشغل مواقع التواصل

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نشرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، مع أخواتها هانا وعليا.

وأثارت الصور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب عشرات الآلاف وتفاعلهم من خلال التعليقات عليها.

وأرفقت هيفا الصور بالتعليق التالي: "ما شفت ابداً متل حب الاخوات لبعض مهما اختلفن او اتفقن بس عالاكيد هو حب خالي من الاحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم! من يكسر قلب اختي اكسر له عنقه.