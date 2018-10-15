وفاة الفنان أحمد عبد الوارث عن 71 عاماً

المصدر: القاهرة-نجلاء أبو النجا

توفي صباح اليوم الفنان المصري الكبير أحمد عبد الوارث باحد مستشفيات القاهرة اثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به خلال الفترة الماضية ورغم تحسن حالته الصحية آواخر الأسبوع الماضي بشكل نسبي إلا أنه توفي بشكل مفاجئ صباح اليوم وتشيع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وسيقام العزاء غداً بمسجد الشرطة بصلاح سالم بالقاهرة أيضاً.

والفنان أحمد عبد الوارث الذي غادر الحياة عن عمر ناهز 71 عاما ..له رحلته طويلة مع الفن وهو ابن الفنان الكبير عبد الوارث عسر وكان آخر اعماله مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس، والخانكة مع غادة عبد الرازق وأخيراً أرض جو العام قبل الماضي مع غادة عبد الرازق أيضاً.