السجن لفنانة عربية قادت سيارتها وهي ثملة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية بحبس الفنانة ميرهان حسين، سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف، وذلك عن الاتهامات الموجهة ضدها في القضية المعروفة بقضية "كمين الهرم".

وقضت المحكمة، بحبس عاملة الملابس الخاصة بميرهان، 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطي الشرطة المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهما، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت حسين (35 عاماً) إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها بتهمة المشاركة في الاعتداء على موظف عام. كما أحالت المحكمة ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة وسبها وقذفها. وكانت حسين قد انطلقت في عالم الفن بعد مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، ثم اتجهت إلى التمثيل.