رصاصة في الرأس تودي بحياة فنان شعبي سعودي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي المطرب الشعبي السعودي ماجد الماجد بعد دخوله العناية الفائقة بعد تعرضه لإطلاق نار في رأسه، وبعد وفاته باشرت جهات الاختصاص بالتحقيق في الحادث لمعرفة كافة الملابسات، وعائلته تلتزم الصمت حتى اللحظة إلا أن ابن عمه قال: "إن الراحل تعرض لطلق ناري بالخطأ، وأنه لا يستطيع إعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن، إلى أن تكتمل كافة التحقيقات من قبل الجهات المختصة ومعرفة الأسباب والدوافع، جاء ذلك بحسب مواقع اخبارية.

يبلغ الراحل من العمر 51 سنة بدأ مشواره الفني مع الأغنية الشعبية منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وطرح 14 ألبوماً، منها " يقوى الهجر، أذكريني، يا هاجري، الطوفان".