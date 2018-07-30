تامر حسني يطرح ألبومه الجديد على "فلاش ميموري"

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

ابتكر الفنان تامر حسني طريقة جديدة لطرح البومه الجديد "عيش بشوقك" المقرر طرحه الاسبوع المقبل .. حيث ألغى تامر فكرة طرح الالبوم على اقراص مدمجة او "سي دي" وقرر طرحه على فلاشات حديثة تحمل اسم الالبوم ولها الوان مميزة .

وقال تامر ان هذه الخطوة فكر فيها كثيرا خاصة ان معظم الشباب لا يستطيعون حمل "سي دي" في كل مكان إضافة لانه قابل للكسر والتلف وهذا يحدث مع التعرض لاي حرارة او مياة، لذلك تأتي فكرة الفلاشة اكثر عملية وتضمن الحفاظ علي الالبوم وسيظل محمولا في جيب المستمع في اي مكان ويستطيع تشغيلة على الاجهزة المتاحة وفي السيارات ايضا

واختبر تامر سوق الغناء من اسبوع بطرح الاغنية الرئيسية من الالبوم الجديد وهي أغنية "عيش بشوقك" والتي صورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج هادي الباجوري ، حققت الاغنية نجاحا كبيرا بعد عرضها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتجاوزت مشاهداتها حوالي 13 مليون مشاهدة، أغنية "عيش بشوقك" كتبها مصطفى حسن، وهي من ألحان بلال سرور، توزيع هانى محروس.