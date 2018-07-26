عمرو دياب يثير الجدل بشعر أشقر وكتفين عاريتين

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

أثار "البوستر الرسمي" لألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتي" الذي طرحه منذ ساعات، عاصفة من الهجوم علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشكل الجديد الذي ظهر به دياب، حيث ظهر في الصورة عاري الاكتاف وقد صبغ شعره باللون الاصفر .. واعتبر بعض رواد التواصل الاجتماعي هذا المظهر لا يليق باسم ومكانة عمرو دياب الملقب بالهضبة ..حيث انها المرة الاولى التي يظهر فيها دياب بهذا الشكل.

من جانب اخر لاقى المظهر الجديد استحسان البعض الآخر معربين عن لياقته البدنية وشبابه الواضح في الصورة وأن الصورة متناسبة تماما مع فصل الصيف !

وسيطرح عمرو خلال الساعات القادمة الالبوم الرسمي "كل حياتي" والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومن ابرزهم ايمن بهجت قمر وتامر حسين وحميد الشاعري.