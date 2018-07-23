نجمات عربيات يبتكرن "كيكي عربي" والعقوبة بانتظارهن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتشر تحدي "كيكي" الخطر في مختلف دول العالم متسببا في عدد كبير من الضحايا، وفي مصر نشرت الفنانة دينا الشربيني تحدي "كيكي" الخاص بها وحولته إلى تحدي "عمرو دياب" حيث قامت دينا بالرقص على أغنية "شوقنا" لعمرو دياب، لتعود علاقتها مع دياب إلى الواجهة خصوصا أنهما لم يعلنا عن ارتباطهما رسميا، وكذلك قامت الفنانة ياسمين رئيس بالرقص كما غنّت على نغمات أغنية الفنان محمد فؤاد "ساعات بشتاق".

وشاركت الفنانة درة فيديو لها خلال أدائها رقصة تحدي " كيكي" عبر أغنية "In My Feelings" عبر حسابها على إنستغرام.

ونقلت صحيفة النهار المصرية عن اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري المصري قوله "لا بدّ من تطبيق عقوبة على كل من أدى هذه الرقصة"، مؤكدا أن القانون سيعاقب كل من رقصوا وتوقع عقوبة عليها بالحبس سنة أو غرامة 3000 جنيه.