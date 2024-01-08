«مهرجان للسيارات القديمة» في الشارقة

تستعد إمارة الشارقة لتنظيم «مهرجان الشارقة للسيارات القديمة»، في دورته الأولى من الثاني إلى الرابع من فبراير المقبل، تحت شعار «أكثر من مجرد سيارات»، بتنظيم «نادي الشارقة للسيارات القديمة»، والذي يهدف إلى جمع عشاق ومُلّاك نماذج فريدة من المركبات القديمة، وإبراز أهميتها جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي للإمارات والعالم، وتسليط الضوء على دور الشارقة في الاهتمام بثقافة اقتناء السيارات القديمة والعناية بتراثها العالمي.

ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تجذب الزوّار من جميع الأعمار والاهتمامات، من جلسات حوارية مع مجموعة من أصحاب الخبرة والمهتمين، وورش عمل تفاعلية، ومناطق مخصصة للمطاعم المتنقلة، وفعاليات متخصصة للأطفال في مجال السيارات القديمة، بما يعزز تبادل قصص النجاح والتجارب والخبرات، ويمثل رحلة ترفيهية تجمع العائلات والمتخصصين والهواة.