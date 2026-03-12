«مول» مجاني للأيتام وأسرهم لتسوق مستلزمات العيد

نظم فريق المجتمع في مستشفى الكويت - دبي مبادرة إنسانية مجتمعية عنوانها «كشخة العيد علينا»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي وإعمار العقارية. وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال الأيتام وأسرهم تزامناً مع عام الأسرة ويوم زايد للعمل الإنساني.

وتضمنت الفعالية تنظيم مول رمضاني مصغر، مجاني، أتاح للأطفال الأيتام وأسرهم تسوق احتياجاتهم الخاصة بالعيد بأنفسهم، بعد الحصول على «كوبون» مخصص لكل طفل، وآخر للأسر لاختيار بعض مستلزمات العيد، في أجواء إنسانية تحافظ على كرامتهم وتعزز روح الفرح والمشاركة المجتمعية.

كما تضمنت الفعالية أنشطة صحية وتثقيفية يقدمها قسم العلاج الطبيعي، ومسابقات تفاعلية، وإفطاراً جماعياً لتعزيز أجواء الألفة والتكافل بين الحضور.

وقالت مديرة المستشفى، الدكتورة شريفة العمادي، لـ«الإمارات اليوم» إن المبادرة تختلف عن نسخها السابقة من حيث طابعها المبتكر، إذ قرر فريق المجتمع تقديم «كشخة العيد» للأيتام من مختلف الأعمار بشكل بازار رمضاني يضم احتياجاتهم، مع إشراك أفراد أسرهم في تجربة تفاعلية متكاملة بروح عائلية.

وقالت: «تضمنت المبادرة 12 منصة متنوعة، ضمت ملابس لمختلف الأعمار والفئات، ومستحضرات تجميل، ومنتجات العطور والبخور، إلى جانب منافذ للأطعمة والمشروبات، وقسم للأعمال اليدوية والتلوين للأطفال».

وذكر رئيس قسم التنسيق المالي للقُصَّر في هيئة تنمية المجتمع، أحمد محمد الخزرجي، أن عدد الحضور بلغ نحو 70 شخصاً من الأطفال وأهاليهم، مشيراً إلى أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة تزامناً مع «عام الأسرة» وشهر رمضان المبارك.

وأكد أن الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها بصورة صحيحة وصحية ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في توفير أفضل سبل الرعاية والدعم لهم، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الإمارة والمجتمع.