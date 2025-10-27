انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق» في أبوظبي

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق، الذي يقام تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، وينظمه المجلس الإماراتي للحروق، بمبادرة من برنامج الإمارات (جاهزية)، والأكاديمية الوطنية للحروق، بمشاركة سفراء الإمارات للحروق والفرق الإماراتية الطبية الاحتياطية، وفريق أبوظبي الطبي التطوعي.

ويهدف الأسبوع الذي يستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، إلى إيجاد منصة وطنية نوعية ووقائية وتدريبية وبحثية تُسهم في الارتقاء بمنظومة رعاية الحروق في الدولة، وتطوير كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية، وفق منهج تدريبي موحّد معتمد دولياً.

وتتضمن فعاليات الأسبوع معرضاً موسّعاً يضم 10 منصات عرض تُقدّم تدريباً عملياً على الإسعافات الأولية للحروق، إلى جانب جلسات توعية حول سلامة المؤسسات العمالية من الحروق والوقاية من الإصابات المنزلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، الدكتور عادل الشامري، أن أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق يُسهم في إيجاد بيئة خصبة لتبنّي المبادرات والبرامج المبتكرة الهادفة إلى زيادة وعي المجتمع بأهم مسببات الحروق، وأفضل طرق الوقاية والعلاج.

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع تشمل تنظيم سلسلة من الملتقيات في مختلف إمارات الدولة في مجال طب وجراحة الحروق، وتدشين أول مركز متنقل للتوعية بالحروق، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للعاملين الصحيين في المستشفيات الحكومية والخاصة، لتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم وجاهزيتهم لتقييم وتشخيص وعلاج حالات الحروق الطارئة، وفق منهج موحّد ومعتمد دولياً.

من جانبه، قال عضو المجلس الإماراتي للحروق، البروفيسور واين جورج، إن الهدف من تنظيم النسخة الأولى من أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق جمع الجهات المختصة في مجال الحروق، الطبية وغير الطبية، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن إرساء القوانين للحدّ من آثار الإصابات في المجتمع.