1700 طالب يشاركون في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم

تشهد الدورة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم إقبالاً متزايداً من طلبة مدارس إمارة دبي، حيث بلغ عدد المسجلين 1700 طالب وطالبة من 45 مدرسة حكومية وخاصة، ما يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها المسابقة في قلوب الناشئة وأولياء الأمور، وحرص المجتمع التعليمي على ترسيخ القيم القرآنية في نفوس الطلبة.

وتندرج المبادرة في إطار التعاون المثمر بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وتحت مظلة مبادرة «غِراس الخير».

وشهدت المدارس تفاعلاً لافتاً مع فعاليات المسابقة، وسط دعم كبير من الهيئات التدريسية التي حرصت على تهيئة الطلبة للمشاركة وتعزيز قدراتهم في الحفظ والتلاوة، في حين يعكس التجاوب الكبير من أولياء الأمور اهتمام الأسر الإماراتية بغرس محبة القرآن الكريم في نفوس أبنائهم وتشجيعهم على التميز في هذا المجال.

وأعلنت الدائرة تمديد فترة التسجيل حتى العاشر من نوفمبر المقبل، لإتاحة المجال أمام مزيد من الطلبة الراغبين في الانضمام إلى المبادرة القرآنية الرائدة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة القرآن الكريم وتنمية مهارات الحفظ والتلاوة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلبة بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جيل قرآني متمسك بهويته الدينية والوطنية.

وأكد مسؤول مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، عبدالله أبوبكر باصلعة، أن الإقبال الكبير الذي تشهده المسابقة هذا العام يعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالقرآن الكريم، ونجاح النسخة الأولى في تحفيز الطلبة وأولياء الأمور على المشاركة الفاعلة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تطوير معايير المسابقة وتحديث آلياتها استناداً إلى التغذية الراجعة من النسخة الماضية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التميز في الأداء والتحكيم، وترسيخ أثرها في تعزيز القيم الإسلامية لدى الأجيال الجديدة.

وقال باصلعة إن «ما لمسناه من تفاعل إيجابي من المدارس الحكومية والخاصة، ومن أولياء الأمور والهيئات التدريسية، يؤكد أن هذه المسابقة أصبحت محطة سنوية ينتظرها الجميع بشغف، لما تحمله من رسالة تربوية سامية تسهم في بناء جيل قرآني واعٍ بهويته وقيمه الإسلامية».

وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات النهائية للمسابقة ستُقام خلال شهر يناير 2026 تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمشاركة واسعة من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، في أربعة فروع رئيسة هي: حفظ القرآن الكريم، أجمل ترتيل للمواطنين، حفظ متون التجويد، وحفظ المتون العلمية.