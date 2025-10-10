إنفاق «بيت الخير» يرتفع إلى 142.3 مليون درهم في الربع السنوي الثالث

أعلنت «بيت الخير» أن إنفاقها حتى نهاية سبتمبر من هذا العام بلغ 142 مليوناً و390 ألفاً و427 درهماً، توزعت على 65 مليوناً و509 آلاف و609 دراهم أنفقت من أموال الزكاة، و76 مليوناً و880 ألفاً و818 درهماً من أموال الصدقات وإيرادات الجمعية من الوقف والموارد الموازية.

وبلغت قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المتعففة سبعة ملايين و445 ألف درهم، في حين بلغ ما قدّمته الجمعية لدعم أسر الأيتام أربعة ملايين و966 ألفاً و483 درهماً، وبلغ ما أنفق على الدعم الغذائي للأسر أربعة ملايين و477 ألفاً و392 درهماً، قُدّمت مساعدات إضافية لإسعاد هذه الأسر ودعم معاشها.

كما بلغ الإنفاق على مشروع «تيسير» لدعم التعليم خمسة ملايين و347 ألفاً و284 درهماً.

وشهد الربع السنوي الثالث من عطاء الجمعية قفزة مهمة في مشروعات الدعم الإنساني، إذ ارتفع عطاؤها إلى 89 مليوناً و73 ألفاً و772 درهماً، ليسجل طفرة غير مسبوقة في تاريخ «بيت الخير»، حيث توزعت بين إنفاق 69 مليوناً و507 آلاف و766 درهماً مساعدات طارئة، و14 مليوناً و934 ألفاً و532 درهماً أُنفقت على مشروع علاج، وأربعة ملايين و631 ألفاً و444 درهماً أنفقت على مشروع الغارمين، لإطلاق سراح عدد من المواطنين والمقيمين الذين حبسوا بسبب مديونيات عجزوا عن أدائها.

وبلغ ما قدّمته «بيت الخير» كمساعدات طارئة 69 مليوناً و507 آلاف و766 درهماً، كان ما قُدّم منها من أموال الزكاة 48 مليوناً و662 ألفاً و452 درهماً، في حين بلغ ما أُنفق منها من أموال الصدقات 20 مليوناً و845 ألفاً و344 درهماً.

ولأول مرة في تاريخ الجمعية حقق مشروع «علاج» طفرة في العطاء والأداء، حيث بلغ إنفاقه حتى نهاية سبتمبر 14 مليوناً و934 ألفاً و532 درهماً، قدّمت لمساعدة المرضى المقيمين الذين عُرضت حالاتهم الحرجة على منصات «بيت الخير» الإعلامية، لجمع التبرعات لكل حالة.

ولم تكتفِ «بيت الخير» بالدعم الشهري للأسر، بل أسهمت في إسعادها في المواسم والأعياد من خلال حزمة من المشروعات، أهمها المشروعات الرمضانية التي أنفقت خلال النصف الأول من العام 24 مليوناً و876 ألفاً و850 درهماً، كما أنفقت الجمعية على مشروع الأضاحي مليوناً و300 ألف درهم، إضافة إلى ما قدّمه مشروع العيدية من عطايا نقدية لإسعاد أبناء الأسر، بقيمة مليونين و443 ألفاً و900 درهم.