«الشارقة الخيرية» تسيّر أولى مراحل «شتاء دافئ إلى غزة»

تنطلق من مطار الشارقة الدولي اليوم المرحلة الأولى من حملة «شتاء دافئ إلى غزة» التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لإغاثة الأشقاء في القطاع، ومساندتهم في مواجهة برد الشتاء القارس الذي يضاعف من معاناتهم المعيشية.

وتُعد هذه الحملة امتداداً لمسيرة الدعم الإغاثي الذي تقدمه الجمعية ضمن مبادراتها المستمرة، لتعزيز قيم التكافل التي أرستها دولة الإمارات، وتجسيداً لنهجها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب المحتاجين حول العالم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد راشد بن بيات، إن المرحلة الأولى من الحملة تنطلق اليوم محملة بإمدادات شتوية متنوّعة تكفي لما يزيد على 20 ألف شخص من المتضررين في غزة، وتشمل الملابس الثقيلة والبطانيات ومستلزمات الوقاية من البرد، موضحاً أن هذه الدفعة تمثل خطوة أولى من خطة إغاثة متكاملة أعدتها الجمعية لمساندة العائلات التي تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب الظروف الحالية في القطاع.

وأشار ابن بيات إلى أن المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق خلال الأسبوع المقبل عبر سفينة مساعدات بحرية تحمل على متنها 10 آلاف طرد غذائي و1000 طرد صحي و15 ألف قطعة من الملابس الشتوية المتنوّعة، بكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من مليوني درهم، وذلك لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة ودعمهم في تجاوز تحديات الشتاء. وأكد أن حملة «شتاء دافئ إلى غزة» تحظى بتفاعل كبير من المحسنين وأهل الخير الذين سارعوا إلى المساهمة في دعمها، مشيداً بحرص المتبرعين على الاستجابة السريعة لكل نداء إنساني تطلقه الجمعية، لما تمثله هذه المساهمات من دفء حقيقي يعيد الأمل والحياة لأسر تعاني قسوة البرد ونقص الاحتياجات.