«إسلامية دبي» و«الجليلة» تبحثان تعزيز التعاون

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لقاء استراتيجياً مع مؤسسة الجليلة، بحضور المدير العام للدائرة، أحمد درويش المهيري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني، وذلك في مقر الدائرة الرئيس.

وتخلل اللقاء - الذي يندرج في إطار التعاون وتعزيز الجهود الوطنية في دعم المبادرات الصحية والإنسانية - استعراض مستجدات مشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أحد المشروعات الإنسانية الرائدة في الدولة، حيث قدّم الدكتور الزرعوني عرضاً شاملاً حول المشروع، كما تم تسليم رسالة موجهة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة الجليلة، تعبيراً عن تقدير المؤسسة لدور الدائرة وإسهاماتها المجتمعية.

وأكد أحمد درويش المهيري، خلال اللقاء، أن دعم المبادرات الصحية والإنسانية يُمثّل أولوية استراتيجية للدائرة، انسجاماً مع رؤيتها في «الريادة في العمل الديني والخيري»، ورسالتها القائمة على تقديم خدمات مستدامة، تعزز القيم الإسلامية من خلال الشراكات المجتمعية. وأشاد بمشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، واصفاً إياه بأنه إضافة نوعية للبنية الصحية والإنسانية في الدولة، وتجسيد لقيم العطاء الراسخة في نهج دولة الإمارات.

واختُتم اللقاء بتأكيد الطرفين أهمية توسيع آفاق التعاون في مجالات العمل الخيري والإنساني، بما يعزز جودة الحياة، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والرحمة.