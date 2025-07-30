1170 مستفيداً من المساعدات السكنية لـ «الشارقة الخيرية»

قدّمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات سكنية لمصلحة 1170 مستفيداً، بكلفة 10.7 ملايين درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت ترميم وتزويد بيوت غير المقتدرين بالأثاث والأجهزة اللازمة، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن المتعثرين في سدادها، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم المتبرعين أصحاب القلوب الرحيمة، وذلك ضمن المساعدات التي تستهدف توفير حياة كريمة للأسر المتعففة وغير القادرين، والحفاظ على استقرارهم السكني والمعيشي وترابطهم الأسري.

وأكد المدير التنفيذي للجميعة، عبدالله سلطان بن خادم، مواصلة الأعمال الخيرية التي تُدخل البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الجمعية تنظر إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعسرين في سداد رسوم الإيجار السكني وفواتير الكهرباء والمياه بعين الاهتمام، وتكون ضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها، وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة.

وأضاف: «في ضوء حاجة العديد من الأسر الفقيرة لدعم وتوفير المساكن الآمنة أو عمل الصيانة اللازمة للمنازل المتهالكة أو التي تحتاج إلى دعم لأعمال التشطيب لأصحاب الدخول المتدنية، فإن الجمعية تعمل على ترميم عدد من منازل الأسر الفقيرة، ضمن برامج المساعدات، بما يحقق لهم الاستقرار، ويجنبهم التشتت».

وتتضمن كذلك برامج المساعدات السكنية، تزويد مساكن المحتاجين بالأثاث والأجهزة المنزلية والكهربائية وأجهزة التكييف، إلى جانب التكفل بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه، وسداد المستحقات المتأخرة عن المعوزين بعد دراسة ملفاتهم، وأكد أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها، وتدعو المعوزين كافة إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك التواصل المباشر مع مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80014 للتعرف إلى كل التفاصيل المتعلقة بالمساعدة.