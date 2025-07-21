«دبي الخيرية» تخصص 1.5 مليون درهم لدعم «دبي الصحية»

أعلنت جمعية دبي الخيرية تخصيص مبلغ 1.5 مليون درهم لدعم مبادرات وبرامج دبي الصحية، ويشمل التبرع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف.

وخُصص المبلغ بواقع مليون درهم لدعم برنامج «عاون»، التابع لمؤسسة الجليلة، والمعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في الإمارات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و500 ألف درهم لبرنامج المنح الدراسية الطبية، لطلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتأتي الخطوة تجسيداً لرؤية جمعية دبي الخيرية في دعم القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع، وتُسهم في بناء مستقبل أفضل.

وقدّم الدعم خلال لقاء في مقر «دبي الصحية»، بحضور المدير التنفيذي للجمعية، أحمد إبراهيم السويدي، والمدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، مصطفى كرم، وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية، المهندس عادل عبيد السويدي.

وقال أحمد السويدي: «نحن فخورون بتقديم هذا الدعم لمؤسسة الجليلة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لما لهما من دور حيوي في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، وهذا تجسيد لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأفراد، والنهوض بالتنمية الاجتماعية في دبي».

من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني عن فخره بالشراكة المتواصلة مع الجمعية، بما يؤكد تضافر الجهود لتوسيع نطاق العمل الخيري والإنساني.

وقال: «يجسد هذا التعاون التزاماً مشتركاً للارتقاء بصحة الإنسان، وتمكين المعرفة باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية للنهوض بالقطاع الطبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية (33)».

ويأتي الدعم في إطار سلسلة من المبادرات التي تُطلقها الجمعية، باعتبارها نموذجاً رائداً في العمل الإنساني، بهدف الإسهام في تطوير مختلف القطاعات الحيوية في دبي، بما في ذلك الصحة والإسكان والتعليم والرعاية الاجتماعية، وتأكيد التزامها بمواصلة دورها الفعال في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع.