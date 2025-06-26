«إسلامية دبي» تحتفل بتخريج براعم «حضانة الفريج»

احتفلت «حضانة الفريج»، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بتخريج الدفعة الأولى من أطفالها، تزامناً مع ختام العام الأكاديمي 2025، وذلك في أجواء تربوية مفعمة بالفرح والانتماء، بحضور أولياء الأمور والمعلمات والكادر التربوي.

وتأتي مبادرة «حضانة الفريج»، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ترتكز على تنمية القيم والمهارات، وتعزز مبادئ الاعتدال والهوية الإماراتية.

وتضمن الحفل فقرات تفاعلية وعروضاً مميزة قدّمها الأطفال، عكست ما اكتسبوه من مهارات وقيم تربوية خلال العام، في إطار برنامج تعليمي يدمج بين المعرفة والسلوك القيمي، ويهيئ النشء ليكونوا أفراداً صالحين وفاعلين في المجتمع.

وأكدت مدير «حضانة الفريج»، حمدة سيف المطيوعي، أن الحفل يمثل تتويجاً لعام دراسي حافل بالأنشطة التعليمية والتربوية، لافتة إلى سعي الدائرة خلال هذا العام إلى تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، تدعم النمو المتكامل للأطفال، وتغرس فيهم القيم الإسلامية والهوية الإماراتية منذ الصغر، بما ينسجم مع رسالة الدائرة واستراتيجيتها في أن تكون أقرب إلى المجتمع، من خلال مبادرات تُعزز الارتباط بالهوية الوطنية، والاعتزاز بالموروث الثقافي والقيمي للدولة لبناء جيل واثق بهويته، وفاعل في مجتمعه.

وأضافت المطيوعي: «لا يمكننا الحديث عن نجاح هذا العام من دون الإشادة بدور أمهات الفريج، اللواتي كنّ شريكات حقيقيات في هذا الإنجاز، حيث كان حضورهنّ الفاعل، وتفاعلهم الصادق، ومشاركتهن القيمة في الأنشطة التربوية، عاملاً رئيساً في تخريج هذه الدفعة المتميزة التي لمسنا فيها أثر المفردات الإماراتية والتربية السلوكية المتزنة في تصرفات الأطفال ومواقفهم».