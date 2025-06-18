«أوقاف الشارقة» تُطلق مركز «رائد» التعريفي بالوقف

افتتحت دائرة الأوقاف في الشارقة، أمس، المركز التعريفي بالوقف «رائد»، في خطوة نوعية تهدف إلى نشر ثقافة الوقف، وتعزيز الوعي المجتمعي بدوره الحيوي في التنمية المستدامة، حيث جاءت هذه المبادرة الرائدة استجابة لفكرة استحدثها قسم الإعلام في الدائرة، ضمن خطته الاستراتيجية لتعزيز التواصل المجتمعي والتثقيف المؤسسي.

وأوضحت الدائرة في بيان صحافي، أمس، أن المركز يهدف إلى تقديم صورة وافية وشاملة عن إدارة الوقف واستثماره بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف، طالب المري: «نفخر بتحقيق فكرة مستحدثة كانت نابعة من دائرتنا، من فريق الإعلام الذي أدرك أهمية بناء منصة معرفية تفتح المجال أمام المجتمع لفهم الوقف بصورة أعمق وأكثر واقعية».

وأشارت الدائرة إلى أنه تم استقبال أول وفد من لجنة المتابعة بالمجلس الاستشاري، في شهر فبراير الماضي، وعدد من الشخصيات المجتمعية الذين أبدوا إعجابهم بالمحتوى الذي يقدمه المركز والأسلوب المبتكر في عرض المعلومات، معربين عن أملهم بأن يسهم هذا المركز في رفع وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية الوقف ومجالات استثماره.

وتعتزم الدائرة تنظيم زيارات دورية لطلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى تدشين برامج تثقيفية رقمية تصل إلى مختلف فئات المجتمع.