«إسلامية الشارقة» تخصص 644 مصلى وجامعاً لصلاة عيد الأضحى

خصصت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة 644 مصلى وجامعاً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مدن الإمارة ومناطقها المختلفة، من بينها 454 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و104 في المنطقة الوسطى، و86 في المنطقة الشرقية، وأكدت الدائرة استكمال جميع التجهيزات في المصليات والجوامع، والتي شملت أعمال النظافة العامة، والصيانة الوقائية، وفرش السجاد، وتركيب أجهزة التبريد والصوتيات، إلى جانب تخطيط الساحات الخارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، بما يضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية وآمنة ومريحة.

وأوضحت الدائرة أنها نسّقت مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وعدد من الجهات المعنية في الإمارة لضمان سلامة وراحة المصلين أثناء تأدية شعائر العيد.

وأنجزت الدائرة عدداً من المشروعات التطويرية في عدد من المصليات، شملت تحسين بيئة الصلاة في مصلى الذيد ومصلى الزبير ومصلى البرير الشمالي، من خلال تسوية الأرضيات وتركيب أرضيات من نوع «إنترلوك»، بما يسهم في تسهيل حركة المصلين، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين بالعربية، باللغات الأوردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية، إلى جانب تخصيص ترجمة فورية لخطبة العيد بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمنطقة الجزات.