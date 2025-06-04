«أوقاف دبي» تُكرّم رعاة «قوافل الخير 3»

كرّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أمول القصّـر في دبي رعاة مبادرة «قوافل الخير 3» لدورهم في دعم المبادرة الإنسانية التي جرى إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت قائمة المكرمين خمسة رعاة قدموا إسهامات في مبادرة «قوافل الخير 3»، من خلال المشاركة في الفيديو الدعائي للحملة، وتقديم مكان تصوير الفيديو، وتخصيص مساحات إعلانية للترويج للحملة خلال شهر رمضان المبارك.

وثمّن مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، عمر المازمي، الإسهام البنّاء للجهات الداعمة، وأكد أن مبادرة «قوافل الخير 3» حققت أهدافها الإنسانية، وشهدت مشاركة مجتمعية كبيرة، وأضاف: «نحرص على إطلاق المبادرات المجتمعية الخيرية التي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع، وتضمن تحقيق سعادة أفراده».

وذكر المازمي أن رعاة قائمة مبادرة «قوافل الخير 2» شملت علي عيسى وحمدان الزيودي وعمار آل رحمة، وجون خوري وابتسام بطي، الذين قدموا إسهامات نوعية في التسويق للمبادرة، وتوفير ما يلزم لتحقق أهدافها الخيرية.

• قائمة المكرمين شملت 5 رعاة قدموا إسهامات في مبادرة «قوافل الخير 3».