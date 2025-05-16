طلبة من «مراكز مكتوم» يحصدون 8 مراكز متقدمة في «رأس الخيمة للقرآن»

حققت مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إنجازاً نوعياً بفوز طلابها وطالباتها بثمانية مراكز متقدمة في الدورة الـ23 من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه لعام 2024–2025.

وكرّم مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، الطلبة الفائزين، ومنهم عمر جلال عباس لفوزه بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن كاملاً، فيما فاز الطالب محسن يحيى شعفل بالمركز الثالث في فرع 20 جزءاً، كما حقق الطالب ناصر علي داود المركز الأول، والطالب أحمد عبدالحكيم الأحمد المركز الثاني في فرع 10 أجزاء، في حين نال الطالب عبدالله شريف خوري المركز الثالث في فرع خمسة أجزاء، وفي فئة التلاوة فاز الطالب عبدالله كليف رشيد إدن بالمركز الأول في فرع مزامير آل داود، أما في فئة الطالبات فقد كُرِّمت الطالبة عائشة السباعي محمد البسيوني لحصولها على المركز الأول في فرع حفظ القرآن كاملاً، بينما حققت سارا بهدان المركز الأول في فرع 20 جزءاً، تأكيداً على تميز العنصر النسائي في الحلقات القرآنية التابعة للدائرة.